La strage degli anziani nella Rsa di Civitavecchia: “20 morti su 55 ospiti, vogliamo la verità” (Di venerdì 17 aprile 2020) nella Rsa Madonna del Rosario di Civitavecchia sono stati contagiati dal coronavirus 42 ospiti su 55, 20 dei quali sono morti nel giro di pochi giorni. Ora i parenti e i figli degli anziani ricoverati hanno presentato un esposto in procura per accertare cosa sia accaduto. "Dall'Rsa mia mamma è arrivata in ospedale malnutrita e disidrata, prima di morire non poteva mangiare da sola, non poteva bere da sola, non si poteva muovere da sola aveva bisogno di assistenza". Leggi su fanpage Lutto nella musica - continua la ‘strage degli artisti’ : il coronavirus si porta via un’altra leggenda

Le tre delibere della Regione Lombardia e la strage degli anziani al Pio Albergo Trivulzio e nelle altre RSA

In UK test a tappeto negli ospizi : evitiamo la strage degli anziani (come in Italia) (Di venerdì 17 aprile 2020)Rsa Madonna del Rosario disono stati contagiati dal coronavirus 42su 55, 20 dei quali sononel giro di pochi giorni. Ora i parenti e i figliricoverati hanno presentato un esposto in procura per accertare cosa sia accaduto. "Dall'Rsa mia mamma è arrivata in ospedale malnutrita e disidrata, prima di morire non poteva mangiare da sola, non poteva bere da sola, non si poteva muovere da sola aveva bisogno di assistenza".

PiazzapulitaLA7 : Camere non sanificate a giorni e giorni dalla morte dei pazienti. Schiere di letti di anziani in difficoltà respira… - PiazzapulitaLA7 : +++ LA STRAGE DEGLI ANZIANI DENTRO LE RSA +++ Immagini sconvolgenti che faranno molto discutere. Personale senza di… - Giorgiolaporta : No nessuna ironia. C’è una strage di almeno 20 mila persone e qualcuno sta pensando ad andare fuori a fare la… - via_vale : RT @PiazzapulitaLA7: Camere non sanificate a giorni e giorni dalla morte dei pazienti. Schiere di letti di anziani in difficoltà respirator… - infoitinterno : Milano, la strage degli anziani: perquisito il Trivulzio, inchiesta sulla Regione -