Kruger Park chiuso per il Coronavirus | i leoni s’appropriano della strada

(Di venerdì 17 aprile 2020) Con i turisti esclusi dala causa del, isudafricani ne hanno guadagnato in serenità ed hanno occupato le strade. Già in Italia ci siamo resi conto che il lockdown e l'assenza di caos generato da lavoratori, studenti e turisti ha favorito il ritorno degli animali nelle vicinanze delle città. L'inquinamento …

Con i turisti esclusi dal Kruger Park a causa del Coronavirus, i leoni sudafricani ne hanno guadagnato in serenità ed hanno occupato le strade. Già in Italia ci siamo resi conto che il lockdown e ...Gli umani non ci sono più con le loro auto e i leoni del parco nazionale di Kruger, in Sud Africa, ne approfittano per farsi un bel pisolino direttamente su questa strada, che di solito è occupata dai ...