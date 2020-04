“Ho visto una luce e udito una voce”: primario di Napoli guarisce dal Coronavirus in poche ore e si grida al miracolo (Di venerdì 17 aprile 2020) “Ho visto una luce, sentito calore e udito una voce indecifrabile che mi ha detto che sarei guarito. Ho iniziato a sudare e al mattino ero guarito”. E’ il racconto che lascia a bocca aperta, fatto da Gianni Barone, primario di chirurgia del Fatebenefratelli di Napoli, sulla sua improvvisa guarigione dal Covid-19. Il medico stava per firmare il consenso per sottoporsi alla terapia Ascierto con il tocilizumab, che l’ultima possibilità per guarire prima di essere intubato, ma è bastata una notte per stare meglio e per guarire. “Non miglioravo e volevano portarmi in terapia intensiva – racconta Barone a Il Mattino – In piena notte ho avuto una visione e sentito una voce. Raccontarlo mi commuove. Avevo i brividi per la febbre e sono stato avvolto come da una luce e un calore. Sento una voce indecifrabile, quasi sussurrata, che mi ... Leggi su meteoweb.eu Stefano - guarito dal Coronavirus : “Ho visto scene che non dimenticherò”

Francesco Totti : “Ho visto foto di file per andare al mare. Anch’io vorrei essere a Sabaudia ma dobbiamo resistere…”

GF Vip - Clizia Incorvaia confessa : “Ho visto tanta sofferenza” (Di venerdì 17 aprile 2020) “Houna, sentito calore euna voce indecifrabile che mi ha detto che sarei guarito. Ho iniziato a sudare e al mattino ero guarito”. E’ il racconto che lascia a bocca aperta, fatto da Gianni Barone,di chirurgia del Fatebenefratelli di, sulla sua improvvisa guarigione dal Covid-19. Il medico stava per firmare il consenso per sottoporsi alla terapia Ascierto con il tocilizumab, che l’ultima possibilità per guarire prima di essere intubato, ma è bastata una notte per stare meglio e per guarire. “Non miglioravo e volevano portarmi in terapia intensiva – racconta Barone a Il Mattino – In piena notte ho avuto una visione e sentito una voce. Raccontarlo mi commuove. Avevo i brividi per la febbre e sono stato avvolto come da unae un calore. Sento una voce indecifrabile, quasi sussurrata, che mi ...

WRicciardi : formare un epidemiologo e’una delle cose più lunghe e difficili che si possano fare, ma in quattro mesi di epidemia… - LegaSalvini : MES, SALVINI: “LO SPREAD SALE COME NEL 2011, CERTE COSE NON ACCADONO A CASO” “HO VISTO CHE C’È UNA GRANDE ALLEANZA… - c_appendino : Ho visto che in molti mi avete scritto apprezzando il format dove rispondo alle domande che mi fate sui vari canali… - JunkiesOnAHigh : @Lord_Delte Sto male lol Ho capito ora quale serie stavi dicendo lol Avevo visto la pubblicità e sembrava interessa… - LaDialettica : Ieri ho visto per la prima volta Nadal-Fognini UsOpen 2015, partita veramente pazzesca, so di scoprire l'acqua cald… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho visto Coronavirus: Gentiloni, 'sospensione Patto decisione forte e senza precedenti' Affaritaliani.it