F1 | lo sviluppo a singhiozzo della Ferrari | tra opportunità e problemi contingenti

(Di venerdì 17 aprile 2020) La, come tutto il resto d’Italia (salvo alcune eccezioni) è, e rimarrà, chiusa fino al 3 maggio. Una situazione per la fabbrica di Maranello che “brucia” in maniera particolare. Per quale motivo? In questo momento la stagione dovrebbe già essere ampiamente entrata nel vivo. Per l’esattezza dovremmo essere alla vigilia del Gran PremioCina di Shanghai. Il primo che è saltato per colpapandemia del coronavirus. Una situazione che ha messo letteralmente in ginocchio tutto il mondo e, a cascata, anche lo sport. Per questo motivo, quindi, le scuderie sono ferme e sostanzialmente non possono muovere un dito. Una fase di stallo che può essere solamente modificata per pochi dettagli. La Mercedes, per esempio, può intervenire a livello di dati sul suo tallone d’Achille messo in mostra nei test ...