DOC – Nelle tue mani con Luca Argentero: cast e puntate della fiction tratta da una storia vera (Di venerdì 17 aprile 2020) Da giovedì 26 marzo, in onda su Rai1 la fiction 'DOC - Nelle tue mani'. Diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco, sarà suddivisa in due parti. Le prime quattro puntate andranno in onda ora, le restanti quattro in autunno. Come ha svelato il protagonista Luca Argentero, infatti, le riprese sono state interrotte a causa dell'emergenza Coronavirus in Italia. Leggi su fanpage Doc–Nelle tue mani - Luca Argentero : nuovi episodi e dove rivederlo?

DOC - Nelle tue mani : il commovente Monologo di Doc e il sentito Grazie di Luca Argentero!

Doc – Nelle tue mani non è finito - il video con le prime scene dei nuovi episodi (Di venerdì 17 aprile 2020) Da giovedì 26 marzo, in onda su Rai1 la'DOC -tue'. Diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco, sarà suddivisa in due parti. Le prime quattroandranno in onda ora, le restanti quattro in autunno. Come ha svelato il protagonista, infatti, le riprese sono state interrotte a causa dell'emergenza Coronavirus in Italia.

Lucaargentero : Vi lascio qualche fotogramma di quello che vi aspetta quando torneremo...che è un ennesimo grazie ai nostri eroi in… - VanityFairIt : La serie tv con #LucaArgentero si interrompe a metà per via dell'emergenza coronavirus (ma Andrea Fanti ci ha già c… - fanpage : #DocNelleTueMani In esclusiva le ANTICIPAZIONI delle prossime puntate - viska1966 : RT @Lucaargentero: Vi lascio qualche fotogramma di quello che vi aspetta quando torneremo...che è un ennesimo grazie ai nostri eroi in cors… - Larockiki : RT @Lucaargentero: Vi lascio qualche fotogramma di quello che vi aspetta quando torneremo...che è un ennesimo grazie ai nostri eroi in cors… -