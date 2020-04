Coronavirus: Faraone, ‘interrogazione Conte-Speranza, stop strage anziani in Rsa’ (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, ha presentato un’interrogazione urgente al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al ministro della Salute, Roberto Speranza, sull’ondata di decessi nelle case di riposo per anziani. Nel testo il capogruppo Iv ricorda che l’Istituto Superiore di Sanità “ha avviato un’indagine specifica a partire dal 24 marzo 2020 che ha interessato strutture che ospitano in totale 80mila residenti, registrando dal 1 febbraio al 15 aprile tra i 6-7mila decessi”. ‘Particolare rilievo ha il caso della Lombardia, con 934 decessi , ma i dati più recenti mostrano una diffusione drammatica del fenomeno anche nelle altre regioni: 391 decessi in Veneto, 230 in Liguria, 80 in Friuli-Venezia-Giulia, 326 in Emilia-Romagna, 252 in Piemonte, circa 100 in ... Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Faraone - ‘Lega minaccia no a scostamento - è contro italiani’**

Coronavirus - Faraone : “a Colao i poteri per svolgere appieno le sue funzioni”

Coronavirus : Faraone - ‘ieri morto ‘medico 107' - gli era stato negato tampone - vergogna’ (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide, ha presentato un’interrogazione urgente al presidente del Consiglio, Giuseppe, al ministro della Salute, Roberto, sull’ondata di decessi nelle case di riposo per. Nel testo il capogruppo Iv ricorda che l’Istituto Superiore di Sanità “ha avviato un’indagine specifica a partire dal 24 marzo 2020 che ha interessato strutture che ospitano in totale 80mila residenti, registrando dal 1 febbraio al 15 aprile tra i 6-7mila decessi”. ‘Particolare rilievo ha il caso della Lombardia, con 934 decessi , ma i dati più recenti mostrano una diffusione drammatica del fenomeno anche nelle altre regioni: 391 decessi in Veneto, 230 in Liguria, 80 in Friuli-Venezia-Giulia, 326 in Emilia-Romagna, 252 in Piemonte, circa 100 in ...

TV7Benevento : Coronavirus: Faraone, 'interrogazione Conte-Speranza, stop strage anziani in Rsa'... - giusy_faraone : #professionedocente c'è chi si impegna per passione e chi pensa solo ai soldi. #teacher #teacherblogger #maestra… - palermo24h : Coronavirus: Faraone, ‘Lega minaccia no a scostamento, è contro italiani’ - TV7Benevento : **Coronavirus: Faraone, 'Lega minaccia no a scostamento, è contro italiani'**... - MaurizioMer : @VanRieebek @borghi_claudio Mentre per il renziano Faraone «il tg Uno è diventato il Giggiuno» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Faraone Coronavirus: Faraone, 'interrogazione Conte-Speranza, stop strage anziani in Rsa' Metro Coronavirus: Faraone, 'interrogazione Conte-Speranza, stop strage anziani in Rsa'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, ha presentato un’interrogazione urgente al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al ministro della Salute, ...

Coronavirus, ginecologo Edoardo Valli morto: messa in diretta Facebook per ricordarlo

Valli è stato la vittima numero 107 tra i medici morti dall’inizio dell’emergenza coronavirus e Faraone ha dichiarato: “Valli, il medico numero 107 deceduto da quando è esplosa l’emergenza coronavirus ...

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, ha presentato un’interrogazione urgente al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al ministro della Salute, ...Valli è stato la vittima numero 107 tra i medici morti dall’inizio dell’emergenza coronavirus e Faraone ha dichiarato: “Valli, il medico numero 107 deceduto da quando è esplosa l’emergenza coronavirus ...