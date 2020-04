Buoni fruttiferi postali serie P e Q: tassi da applicare, ecco la spiegazione (Di venerdì 17 aprile 2020) Buoni fruttiferi postali serie P e Q: tassi da applicare, ecco la spiegazione I Buoni fruttiferi postali sono stati recentemente e sovente al centro delle cronache per i mancati rimborsi da parte di Poste Italiane. In particolare abbiamo trattato dei Bfp della serie P e Q e del problema legato ai rendimenti che, ormai è noto, sono stati dimezzati dopo il famoso decreto ministeriale del 1986. Da lì in poi, per una questione di timbri mancanti, i Buoni fruttiferi trentennali sono stati spesso oggetto di ricorso da parte dei loro titolari che, una volta recatisi negli uffici di Poste Italiane per riscuotere il dovuto, si sono visti rimborsare molto meno delle somme effettivamente spettanti. Sulla questione è anche intervenuta l’avvocato Carmen Basso sul portale a tema giuridico salvisjuribus.it. Buoni fruttiferi postali serie P e Q: i ... Leggi su termometropolitico Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane del 1986 e rimborso - la guida

I buoni fruttiferi postali ordinari erano il prodotto ideale per chi desiderava investire il proprio capitale fino a 30 anni mentre adesso sono quello giusto per chi desidera investire il proprio ...

Lo scorso 6 aprile 2020, sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario, sono state pubblicate alcune decisioni riguardanti i buoni fruttiferi postali di Poste Italiane, e in particolar modo i Bfp AA3 ...

