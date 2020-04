Bim Bum Bam, da stasera su Mediaset Extra torna lo storico programma per ragazzi (Di venerdì 17 aprile 2020) Da stasera su Mediaset Extra, dalle 21:15, torna Bim Bum Bam, lo storico programma per ragazzi, nella versione Generation, con le migliori puntate. Bim Bum Bam torna in tv, da stasera su Mediaset Extra, e dalle 21:15 ogni venerdì per le prossime settimane, fino alla mezzanotte, nella versione Generation, con una vera e propria maratona di "best of". Lo storico programma per bambini e ragazzi, che ha intrattenuto intere generazioni nei pomeriggi tra il 1981 e il 2002, torna con le migliori puntate delle varie stagioni per delle maratone speciali. L'appuntamento con Pupazzo Uan e un giovanissimo Paolo Bonolis, conduttore del contenitore di sketch e cartoni animati dal 1981 al 1990, è su Mediaset Extra ma anche in streaming on demand sul portale ... Leggi su movieplayer Bim Bum Bam - che fine ha fatto Manuela Blanchard? Eccola oggi [FOTO]

Torna l’amatissimo “Bim Bum Bam” su Mediaset Extra - la TV per bambini

