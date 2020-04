Al mare nella cupola e docce salate. Il progetto per la spiaggia anti-contagio

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 aprile 2020) In tempo di emergenza Covid-19 sono tante le incertezze che affliggono i romani chiusi ancora in quarantena preventiva nelle loro abitazioni. Ma una in particolar modo si fa spazio: le vacanze estive. Certo fra tutte le problematiche che ci si ritroverà ad affrontare da metà maggio in poi, quella de