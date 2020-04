Ufficiale | la Federcalcio francese ha chiuso i campionati dilettantistici e femminili

(Di giovedì 16 aprile 2020) Con una lunga nota articolata la FFF () ha reso noto che a causa dell'estensione da parte del Governo delle misure di contenimento sanitario fino al prossimo 11 maggio, ha deciso di chiudere tutti iminori,. Per le Leghe maggiori, si attenderà ancora con la speranza di poter ripartire per giugno.

Così, la FFF, la Federcalcio francese ha tratto le proprie conclusioni chiudendo definitivamente tutti i campionati dilettantistici. Una decisione assunta soprattutto a seguito delle ordinanze del ...FRANCIA CAMPIONATI CORONAVIRUS / Stop ai campionati inferiori in Francia: la Federcalcio transalpina ha comunicato oggi la decisione di non far riprendere i tornei non professionistici per l'emergenza ...