Travolta da un'auto mentre è in coda alle Poste, muore anziana a Roma (Di giovedì 16 aprile 2020) E' morta Travolta da un'auto mentre era in strada a fare la fila per entrare alla Posta: una donna di 75 anni ha preso la vita questa mattina nei pressi dell'ufficio postale di Piazza delle Medaglie d'Oro, nel quartiere Balduina, a Roma. L'anziana era regolarmente in coda per raggiungere lo sportello, ma la coda, a causa delle misure di sicurezze imPoste dall'emergenza Coronavirus, si era allungata fino alla carreggiata stradale situata all'esterno. Ed è lì che la donna è stata Travolta da un'automobile di colore blu che viaggiava lungo quella stessa strada, verosimilmente ad alta velocità. La donna è morta sul colpo, in mezzo alla strada. L'uomo alla guida della vettura si è immediatamente fermato, ma a nulla sono serviti i primi soccorsi prestati dal personale sanitario, giunto in autoambulanza, coadiuvate nelle operazioni di soccorso dal ... Leggi su agi Luino - torna dalla spesa e non tira il freno a mano : donna muore travolta dalla sua auto

