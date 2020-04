Professor Zeppilli | «Sarà il Governo a decidere se e quando ripartire»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 aprile 2020) IlPaolo, responsabile della commissione medica della FIGC, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole Il responsabile della commissione medica della FIGC,Paolo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della possibile ripresa del campionato. Queste le sue parole.– «Cominciamo col chiarire un aspetto importante. La commissione medico scientifica che mi onoro di presiedere, composta da grandi esperti, ha elaborato un protocollo sanitario con le linee guida, ma non indica date per la ripresa dell’attività. Quella è competenza governativa. Noi da tecnici – come richiesto dalla Federcalcio – dovevamo semplificare tutta una serie di norme indispensabili per prepararsi alla cosiddetta fase due». RIPRESA A SCAGLIONI – «Sì perché il nostro protocollo parte da un gruppo ...