Ozpetek “20 2 giornata festa camici bianchi” | Siae lancia petizione

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Parte da Ferzanla proposta di dedicare a coloro che hanno combattuto e continuano combattere il Coronavirus in prima linea unache ricordi nel futuro la fondamentale importanza e il costante impegno di chi lavora negli ospedali. La proposta del regista e' stata immediatamente accolta da, che sottoscrive l'appello euna piattaforma per raccogliere adesioni. La data proposta da– e suggerita al regista da Luciana Littizzetto – e' il 20 febbraio, giorno in cui Annalisa Malara, Anestesista dell'Ospedale di Codogno, ha scoperto che Mattia, il 38enne identificato come “paziente Uno”, era stato attaccato dal Coronavirus.“Appoggio con entusiasmo la propostata da Ferzandi istituire, il 20 febbraio, unadidedicata aibianchi, che non si stanno risparmiando, si ...