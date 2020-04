Moratti | «Ora c’è bisogno di unità di intenti ma la Lega è spaccata»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Le dichiarazioni dell’ex presidente dell’Inter, Massimo, sulle liti inCalcio e anche sul Covid-19 L’ex presidente dell’Inter Massimoè intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo parlando dell’emergenza Covid-19: «Approfittarsi di questo per potersi portare a casa ognuno il proprio vantaggio è una delle cose peggiori che possano capitare. Ora ci sarebbedi unità die ci sono molti esempio di come non si stia andando in questa direzione. Lanon è unita neanche al suo interno e questo lascia dai dubbi». GIOCATORI DIFESI – «Le squadre di calcio come patrimonio hanno i giocatori e questi vanno difesi. Proprio per questo motivo bisogna prestare molta attenzione alla possibile ripartenza del calcio, io starei più attento di quanto in ...