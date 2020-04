Mars Italia dona 500mila pasti a persone e famiglie in difficoltà (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma, 16 apr. (Adnkronos/LabItalia) – In linea con il suo purpose ‘Il mondo che vogliamo domani, comincia oggi’, Mars Italia annuncia l’impegno per la donazione di 500mila pasti, oltre a 20.000 snack, a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà nell’emergenza Coronavirus. Le donazioni, dalle linee Uncle Ben’s® e delle barrette snack Be-Kind® , a base di noci e frutta secca ideali per una ricarica di energia on-the-go, saranno rivolte alla Fondazione Banco Alimentare Onlus, impegnata ogni giorno nel recupero e nella redistribuzione di cibo, e a Fondazione Progetto Arca Onlus che da 25 anni porta aiuto alle persone più fragili e sole. L’impegno di Mars Italia si inserisce nella più ampia azione messa in campo da Mars Incorporated che ha stanziato 20milioni di dollari a favore delle comunità che ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : piano Marshall per l’Ue da 2.770 miliardi. Ma la Commrezbank boicotta l’Italia

Roma, 16 apr. (Adnkronos/Labitalia) – In linea con il suo purpose 'Il mondo che vogliamo domani, comincia oggi', Mars Italia annuncia l’impegno per la donazione di 500mila pasti, oltre a 20.000 snack, ...

