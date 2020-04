Lauro | un drone monitorerà gli spostamenti | al via i test rapidi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Continua l’attività di monitoraggio da parte dell’Asl di Avellino con l’ausilio di tamponi eper il comune di. Dallo scorso 5 aprile il comune del Vallo diè diventata “zona rossa” per l’emergenza Covid-19. Dieci i casa registrati. L’allerta era scattato dopo gli otto contagi registrati per la famiglia Castaldo che possiede una salumeria nel centro di. Hanno dato esito negativo i tamponi eeffettuati nelle scorse ore. Continua la stretta per il rispetto della zona rosa. Sono giunti arinforzi programmati dalla Polizia. Tre gli equipaggi del RPC (Reparto Prevenzione Crimine). Reparti che saranno supportati dai droni arrivati nelle scorse ore da Roma.che servirà a monitorare glisul territorio. L'articolo ...