Inps | congedo parentale prorogato al 3 maggio

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) –esteso fino al 32020, fino cioè alla data stabilita dall’ultimo Dpcm per la chiusura di scuole di ogni grado e genere. Lo comunica l’in una nota in cui si ricorda che i quindici giorni diper la cura dei figli può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo, individuale e di coppia, di quindici giorni per nucleo familiare. Per aver accesso alinoltre, l’sottolinea che nel nucleo familiare non deve esserci un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.