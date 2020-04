Immigrati creano il caos nelle periferie romane. E la Raggi resta a guardare (Di giovedì 16 aprile 2020) Se non ci fosse, un sindaco come la Raggi andrebbe inventato. Nessuno più di lei riesce a dare prova di tanta evanescenza e inconsistenza. Roma non sarà facile da gestire, ma la Raggi neanche ci prova. Di certo una capacità le va riconosciuta, ovvero quella di riuscire a distrarre l’attenzione dall’essenziale per dirottarla sull’inutile. Non una parola, ad esempio, su quanto sta accadendo da giorni nel centro di accoglienza di Torre Maura, dove tutti gli abitanti, circa 130 nordafricani, sono stati posti in quarantena per alcuni casi di contagiati dal covid-19. Una condizione mal digerita dagli occupanti che, dopo vari tentativi di fuga, hanno preso a sassate le forze dell’ordine e appiccato un incendio. Da quando la struttura è stata posta in isolamento, infatti, nessuno ha più potuto abbandonare il centro e questo avrebbe ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 aprile 2020) Se non ci fosse, un sindaco come laandrebbe inventato. Nessuno più di lei riesce a dare prova di tanta evanescenza e inconsistenza. Roma non sarà facile da gestire, ma laneanche ci prova. Di certo una capacità le va riconosciuta, ovvero quella di riuscire a distrarre l’attenzione dall’essenziale per dirottarla sull’inutile. Non una parola, ad esempio, su quanto sta accadendo da giorni nel centro di accoglienza di Torre Maura, dove tutti gli abitanti, circa 130 nordafricani, sono stati posti in quarantena per alcuni casi di contagiati dal covid-19. Una condizione mal digerita dagli occupanti che, dopo vari tentativi di fuga, hanno preso a sassate le forze dell’ordine e appiccato un incendio. Da quando la struttura è stata posta in isolamento, infatti, nessuno ha più potuto abbandonare il centro e questo avrebbe ...

kidzette : @luigivanti Veramente gli immigrati clandestini stanno ancora sbarcando tutti i giorni, solo che la propaganda del… - sopralerighe2 : @Sabry09439578 @Alessandra__bb E, soprattutto, creano posti occupazionali per gli immigrati irregolari. - Rcata1 : @matteosalvinimi E che gli immigrati non creano problemi mentre la mafia vi fa cagare sotto non e cosi. Quindi tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrati creano Migranti da Torre Maura a Statuario, ma è una fake news della Lega RomaToday Coronavirus: il prezzo di frutta e verdura sale 40 volte più dell’inflazione. Coldiretti: «Sos lavoro»

Le proposte sul tavolo sono note: regolarizzare gli immigrati che ogni anno sono fondamentali nel periodo della raccolta; introdurre agili strumenti, come i voucher, per azzerare la burocrazia e ...

La strana vita dei ricercatori incagliati al Polo Nord

Può mantenere il fuso orario dei paesi confinanti; o decidere di basarsi sul ritmo delle attività di bordo. Per me, qui, nel mio ufficio, a terra, è sconcertante pensare a un posto dove un essere ...

Le proposte sul tavolo sono note: regolarizzare gli immigrati che ogni anno sono fondamentali nel periodo della raccolta; introdurre agili strumenti, come i voucher, per azzerare la burocrazia e ...Può mantenere il fuso orario dei paesi confinanti; o decidere di basarsi sul ritmo delle attività di bordo. Per me, qui, nel mio ufficio, a terra, è sconcertante pensare a un posto dove un essere ...