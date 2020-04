GF Vip, ex concorrente contro Elisa De Panicis: “Il pudore non esiste più?” (Di giovedì 16 aprile 2020) Salvo Veneziano, nuovo attacco a Elisa De Panicis: “Ma il pudore non esiste più?” Tutto farebbe pensare che Salvo Veneziano non sia riuscito a digerire il modo in cui è andata a finire la sua esperienza al Grande Fratello Vip 4. Anche se ha più volte affermato di essersi pentito del proprio comportamento, che gli costò l’esclusione per squalifica dalla Casa, pare sia convinto di aver ricevuto un trattamento troppo duro, non il linea con quello ricevuto da altri concorrenti del reality. Con il dente avvelenato, quindi, torna, in un lungo post sui social, a tirare in ballo la vicenda incriminata e, inevitabilmente, Elisa De Panicis. Le parole che Salvo aveva indirizzato alla influencer, a suo avviso, non sarebbero bastate a costargli la squalifica se lei non avesse fatto della retorica usando la propria famiglia. Elisa aveva sostenuto che il ... Leggi su lanostratv Sossio Aruta ex concorrente Gf Vip contro Fernanda Lessa - lo sfogo in un video

Trova l’amore dopo il GF Vip : l’ex concorrente spiazza tutti. Foto

Coronavirus | Concorrente del GF Vip fa un gesto choc durante la quarantena (Di giovedì 16 aprile 2020) Salvo Veneziano, nuovo attacco aDe: “Ma ilnonpiù?” Tutto farebbe pensare che Salvo Veneziano non sia riuscito a digerire il modo in cui è andata a finire la sua esperienza al Grande Fratello Vip 4. Anche se ha più volte affermato di essersi pentito del proprio comportamento, che gli costò l’esclusione per squalifica dalla Casa, pare sia convinto di aver ricevuto un trattamento troppo duro, non il linea con quello ricevuto da altri concorrenti del reality. Con il dente avvelenato, quindi, torna, in un lungo post sui social, a tirare in ballo la vicenda incriminata e, inevitabilmente,De. Le parole che Salvo aveva indirizzato alla influencer, a suo avviso, non sarebbero bastate a costargli la squalifica se lei non avesse fatto della retorica usando la propria famiglia.aveva sostenuto che il ...

zazoomblog : Sossio Aruta ex concorrente Gf Vip contro Fernanda Lessa lo sfogo in un video - #Sossio #Aruta #concorrente… - fainformazione : Adriana Volpe nega la crisi con il marito Roberto Parli: 'ha avuto una botta di gelosia' - Spettegol Adriana Volpe… - fainfocultura : Adriana Volpe nega la crisi con il marito Roberto Parli: 'ha avuto una botta di gelosia' - Spettegol Adriana Volpe… - KontroKulturaa : Sossio Aruta ex concorrente Gf Vip contro Fernanda Lessa, lo sfogo in un video - - Noovyis : (Trova l’amore dopo il GF Vip: l’ex concorrente spiazza tutti. Foto) Playhitmusic - -