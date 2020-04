Gesti antistress nel rituale di bellezza

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 16 aprile 2020) Destreggiarsi tra carriera e sfera privata, navigare sui social e ascoltare le notizie al telegiornale incide sul benessere emotivo creando terreno fertile per ansia, attacchi di panico e cattivo umore in tempi normali. Aggiungiamo a tutto ciò una pandemia globale ed ecco che sentirsi sopraffatte dallo stress in tempi di quarantena e coronavirus è un attimo. Iniziando allora da oggi, Giornata sulla consapevolezza allo stress (Stress Awareness Day), cominciamo a inserire nel nostro rituale beauty quei gesti che possono condurre al relax sia fisico che mentale.