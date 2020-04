Fuori dal GF Vip | la passione tra Antonella Elia e il fidanzato esplode | la ‘bomba’ di

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 aprile 2020) Dopo aver terminato l’esperienza al ‘Grande Fratello Vip 4’, la showgirlha iniziato la sua quarantena con il partner Pietro Delle Piane. La relazione tra i due sta andando avanti nel migliore dei modi e a detta di lui è destinata ad essere sempre più a luci rosse. Queste le sue parole proferite al settimanale ‘Nuovo’: “Tra di noi va tutto bene, è come se la nostra storia fosse ricominciata daccapo”. Dopo essersi incontrati per la prima volta al termine del reality show, non è avvenuto comunque ciò che sperava. Infatti, non ha avuto luogo un incontro ricco di: “La notte diche mi aspettavo non c’è stata. Ma abbiamo dormito nello stesso letto e chiacchierato sino alle sette di mattina tenendoci per mano. Dicendoci quel che non abbiamo potuto dirci negli ultimi ...