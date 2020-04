Coronavirus, ultime notizie – In Italia aumentano leggermente i nuovi positivi, oltre 900 in Lombardia. Scelta l’app per il traccciamento del contagio (Di venerdì 17 aprile 2020) In evidenza: Coronavirus nel mondo: le notizie in tempo realeCoronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il modulo per l’autodichiarazione (versione aggiornata del 26/3/2020)Come funzionerà l’app del governo per il tracciamento del Covid-19 Come dimostrato dal contratto pubblicato da la Repubblica, è stata approvata l’app che si occuperà del tracciamento del contagio da Coronavirus in Italia. Diverse indiscrezioni erano state anticipate da agenzia stampa Ansa e da Il Foglio. L’app si dovrebbe chiamare Immuni e dovrebbe essere realizzata dalla software house milanese Bending Spoons, guidata da Luca Ferrari. Dal momento della sua approvazione l’app non verrà diffusa immediatamente. ... Leggi su open.online Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in diretta LIVE

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. L’app italiana per tracciare i potenziali contagiati si chiamerà “Immuni”

Coronavirus in Italia e nel mondo - le ultime notizie in diretta (Di venerdì 17 aprile 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo reale(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 inCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il modulo per l’autodichiarazione (versione aggiornata del 26/3/2020)Come funzionerà l’app del governo per il tracciamento del Covid-19 Come dimostrato dal contratto pubblicato da la Repubblica, è stata approvata l’app che si occuperà del tracciamento del contagio dain. Diverse indiscrezioni erano state anticipate da agenzia stampa Ansa e da Il Foglio. L’app si dovrebbe chiamare Immuni e dovrebbe essere realizzata dalla software house milanese Bending Spoons, guidata da Luca Ferrari. Dal momento della sua approvazione l’app non verrà diffusa immediatamente. ...

ilpost : Una breve rassegna delle variegate proposte avanzate da Matteo Salvini nelle ultime settimane: chiudere, riaprire,… - sole24ore : Cresce il contagio da coronavirus nel milanese con 325 nuovi casi, di cui 144 in città per un totale di 14.675 (6.0… - sole24ore : In Italia 165.155 contagi (+1,64%) e 21.645 vittime (+2,74%). Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 2.667 e 578 i d… - fara_Ermanno : RT @ilpost: Una breve rassegna delle variegate proposte avanzate da Matteo Salvini nelle ultime settimane: chiudere, riaprire, chiudere, ri… - violalaviola : RT @ilpost: Una breve rassegna delle variegate proposte avanzate da Matteo Salvini nelle ultime settimane: chiudere, riaprire, chiudere, ri… -