**Coronavirus: Faraone, ‘Lega minaccia no a scostamento, è contro italiani’** (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “La Lega ha minacciato di non votare sullo scostamento di bilancio in aula la prossima settimana come ricatto contro il governo sul Mes. Un fatto gravissimo che delinea l’atteggiamento anti italiano della Lega: sono disposti a mettere a repentaglio le misure a sostegno degli italiani pur di fare un dispetto al governo”. Lo dice il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, al termine della conferenza dei capigruppo in Senato.“In pratica rifiutano 37 miliardi sulla sanità, ricattano sulla flessibilità dei nostri conti, però restano saldamente alleati di chi in Europa non vuole gli eurobond: ma non erano quelli di ‘prima gli italiani’?”. L'articolo **Coronavirus: Faraone, ‘Lega minaccia no a scostamento, è contro italiani’** ... Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Faraone - ‘truffatore mascherine è attivista M5S - Di Maio che dice?’**

Si intensifica l'impegno dei Rotary Clubo nell'aiutare le istituzioni sanitarie a fronteggiare l'emergenza Covid-19. Il Rotary Firenze Ovest ha donato due respiratori all'Ospedale di Careggi, entrambi ...

Cosi' il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone al termine della Conferenza dei capigruppo in Senato. "In pratica rifiutano 37 miliardi sulla sanita', ricattano sulla flessibilita' dei ...

