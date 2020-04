Bologna | Orsolini non vede l’ora di tornare in campo | obiettivo Europeo 2021

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Riccardononl’ora diine riprendere a giocare: l’è conquistare la Nazionale Se c’è qualcuno che più di tutti nonl’ora diin, quello è Riccardo. L’esterno delattende con ansia il via libera pera correre e sudare al centro sportivo di Casteldebole. Il numero 7 rossoblù è diventato un punto fermo dell’attacco di Mihajlovic raccogliendo 7 reti, a -1 dal suo record stagionale. Come spiega La Gazzetta dello Sport il sogno nel cassetto diè quello di conquistare il pass azzurro per l’. L’esterno era in corsa per Euro 2020, e lo sarà probabilmente anche per la competizione della prossima estate: la maglia dell’Italia lo chiama, e lui vuole rispondere presente. Leggi su ...