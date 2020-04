Belen e Stefano De Martino | lei sbotta | “Gente che non capisce niente”

Leggi su lanostratv

(Di giovedì 16 aprile 2020)Rodriguez eDe, la confessione: “Siamo la somma dei nostri errori” Un post fiume quello pubblicato nella notte daRodriguez. La moglie diDesi è sfogata su Instagram facendo un bilancio della sua vita e parlando della maturità che con gli anni ha acquisito. “Voleva essere la donna perfetta e se non riusciva ci rimaneva male”. Sono state queste le parole diche in terza persona ha parlato di se stessa. La conduttrice ha poi proseguito il post, visibile integralmente in fondo all’articolo, parlando della libertà arrivata quando ha capito che la perfezione non è tutto, sottolineando: “Smettere di vivere per l’accettazione altrui, ma riuscire in qualche modo a dedicarci un applauso da parte nostra … Siamo la somma delle nostre storie e di quelle che ci hanno ...