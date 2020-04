‘Amici 19’ | riavvicinamento tra Valentin Dumitru e Francesca Tocca? Gli indizi

Leggi su isaechia

(Di giovedì 16 aprile 2020) Quest’anno, l’edizione di Amici appena conclusasi ha fatto parlare parecchio per gli amori che sono sbocciati nel corso dei mesi. Oltre a quello tra Javier Rojas e Talisa Jade Ravagnani, la love story più chiacchierata è stata sicuramente quella diAlexandru, ballerino rumeno, e, professionista del programma. Dopo l’abbandono di lui dal talent show,aveva svelato il tanto bramato segreto: aveva avuto una relazione con ladurante tutto il programma, salvo poi fare un passo indietro per il bene della famiglia di lei. Infatti, la bella professionista era sposata da 5 anni con Raimondo Todaro, professionista di Ballando con le Stelle, da cui ha avuto anche una figlia. Apparentemente, è per loro che ilavrebbe rinunciato a. Oggi, a distanza di un mese da quell’ultima rivelazione, i ...