VIDEO F1 | Race of the World 2020 | highlights e sintesi Charles Leclerc primo a Spa e

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Divertimento e spettacolo: sono stati questi gli ingredienti del secondo round dellaFor the, mini-campionato virtuale di F1 ideato per raccogliere 100mila dollari a favore del “Solidarity Response Fund”. Un’iniziativa con uno scopo nobile, che ha portato allo stato attuale delle cose a raggiungere quota 50mila dollari (circa), e che ha visto protagonisti alcuni degli interpreti classici del Circus, ovvero, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi e Nicholas Latifi. Ebbene nelle due gare che sono andate in scena, caratterizzanti questa seconda tappa,ha fatto vedere come al solito ottime cose. Il ferrarista, infatti, si è aggiudicato la prima run disputata a Spa (Belgio) ed è giunto secondo a Baku (Azerbaijan). Sul tracciato azero vittoria di Albon su Red Bull, poco fortunato invece Antonio ...