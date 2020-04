Una statua di San Gennaro di 4 metri al Cotugno per proteggere medici e ammalati Covid19

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Un busto di Sandi 4d'altezza e 2 tonnellate di peso, opera dell'artista Lello Esposito, è stato trasportato all'Ospedaledi Napoli, in segno di protezione contro il Coronavirus pere personale sanitario. Laresterà fino a quando non sarà dimesso l'ultimo paziente.

Napoli Fanpage.it

La statua resterà fino a quando non sarà dimesso l'ultimo ... Il gesto voluto dal maestro Esposito ha una forte valenza simbolica. L'ospedale Cotugno è il centro di riferimento regionale per le ...