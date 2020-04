Pechino Express 2020 e a vincere sono Le Collegiali video

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 15 aprile 2020)vincono Le, superati i Wedding Planner e Le Top Le 10 tappe ci hanno accompagnato durante la quarantena,è stata la via di fuga virtuale dalle quattro mura domestiche.Una gara girata in oriente lo scorso autunno e guidata come al solito da Costantino della Gherardesca. Ma alla fine tutto deve concludersi. E così ieri, martedì 14 aprile, su Rai 2 è andata in scena l’ultima tappa che ha visto sfidarsi i Wedding Planner Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi, leNicole Rossi e Jennifer Poni e le Top Ema Kovac e Dayane Mello. E mentre tutti davano i wedding planner come vincitori,leNicole Rossi e Jennifer Poni a trionfare. Ecco alcuni momenti della puntata 💥 BREAKING NEWS 💥 Le #vincono l’8 edizione di #! @RaiDue @CdGherardesca #Rai2 ...