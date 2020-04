Napoli, immigrati in libera uscita (video). Droni ed elicotteri solo per gli italiani (Di mercoledì 15 aprile 2020) In Italia i controlli su chi viola le disposizioni della quarantena sono asfissianti, ai limiti del paradosso. Perfino con l’uso di Droni e di elicotteri a caccia di runner solitari o di bagnanti sulle spiagge. Peccato che la stessa attenzione non venga riposta nei confronti degli immigrati che in diverse città italiane si assembrano senza controlli. Come accade a Napoli, alla stazione di piazza Garibaldi, come mostra un video pubblicato sulla pagina Fb di Rossella Fidanza, e realizzato da Radio Savana, nel quale si vedono decine di clandestini che si intrattengono per strada. “Non vediamo nè Droni nè elicotteri, solo alcune pattuglie minacciate da alcuni di loro a torso nudo”, commenta la Fidanza sulla sua bacheca. Una denuncia sui “privilegi” concessi agli immigrati era arrivata, nei giorni scorsi, anche da Giorgia Meloni, leader ... Leggi su secoloditalia Vergogna a Napoli - immigrati sbeffeggiano polizia e divieti e seminano il caos. La Boldrini tace? (Video)

Lo scorso anno, di questi tempi, Napoli e le tantissime località turistiche regionali erano tra le mete più ... la sostenibilità di tante imprese culturali si basa sulla presenza dei turisti italiani ...

Napoli – Per combattere le difficoltà occupazionali ... cassaintegrati e pensionati lo svolgimento dei lavori nelle campagne dove mancano i braccianti stranieri anche per effetto delle misure ...

