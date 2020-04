Milano, più 473 morti nei primi giorni di aprile, più 1.371 da gennaio: “Emergenza senza precedenti” (Di mercoledì 15 aprile 2020) A Milano i decessi sono aumentati in modo significativo rispetto agli anni precedenti. Da gennaio sono morte 1.371 persone in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Solo nei primi nove giorni di aprile l'incremento è di 473 morti. Lo ha comunicato l'assessore Roberta Cocco, spiegando che per il momento il crematorio di Lambrate rimane chiuso per l'alto afflusso di salme: "Non abbiamo un'idea precisa perché quello che stiamo facendo è gestire un'emergenza senza precedenti". Leggi su fanpage Borse in rosso - Milano perde più del 3% con spread a 235. Giù anche Wall Street

