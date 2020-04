Meloni a Conte: non lavori col favore delle tenebre? Allora fai votare il Parlamento sul Mes (video) (Di mercoledì 15 aprile 2020) Non dare la possibilità al Parlamento di esprimersi sul Mes “non è esattamente il modo giusto di procedere, presidente Conte: se lei vuole guardare in faccia gli italiani e non vuole lavorare con il ‘favore delle tenebre’, venga in Aula e accetti un voto parlamentare”. Lo dice in un video pubblicato su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Un voto “in cui – sottolinea Meloni – ciascun partito e ciascun parlamentare possano assumersi la loro responsabilità di fronte agli italiani e di fronte alla storia perché altrimenti, sì, si preferisce lavorare con il favore delle tenebre”. Riferendosi al capo del governo, la leader di Fratelli d’Italia dice che “dopo aver detto, in una specie di conferenza stampa a reti unificate, guardando dritto alla telecamera, che il ... Leggi su secoloditalia "Conte - attacco a Salvini-Meloni per tensioni Governo"/ Mieli : "Ecco cosa c'è dietro"

