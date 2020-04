LOCKDOWN SOFT | FASE 2 Lavorare anche con il contagio | ecco il modello veneto

NuovaScintilla : 15/4. Dopo la buona prova data a Pasqua e Pasquetta, ieri la gente si è mossa molto di più anche a Chioggia, probab… - PandaNoLimits : #Zaia decide che in #Veneto si passa al #lockdown soft, immagino che alla base ci sia sempre la tesi scientifica ch… - ChinellatoCarla : @Adrian_in_it Nn come la lombardia, ma ci sono 9,5 gg di ritardo ... e nn accenna a ralentare. Il lockdown soft non funziona - infoitinterno : «Lockdown soft». Il 62% di fabbrichesarà attivo da oggi - infoitinterno : Coronavirus, in Veneto inizia il 'lockdown soft': ecco cosa prevede e quali attività possono riaprire -

