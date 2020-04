In Giappone i politici si tagliano lo stipendio: “Gesto di responsabilità verso i cittadini” (Di mercoledì 15 aprile 2020) In Giappone i politici si tagliano lo stipendio: “Gesto di responsabilità verso i cittadini” In Giappone, il governo ha deciso di tagliare lo stipendio dei politici del 20 percento, a fronte degli sforzi sostenuti dall’intera collettività contro la pandemia del Coronavirus. Il provvedimento è stato deciso in accordo tra i membri del partito di maggioranza, quello liberal-democratico, e la principale forza di opposizione, il partito Democratico-costituzionale. La decurtazione delle buste paghe dei parlamentari avrà la durata di un anno e il provvedimento sarà messo in atto già dal prossimo mese. I politici insieme alla comunità per combattere il Cronavirus Un piccolo gesto in confronto alla crisi che sta attraversando e attraverserà l’economia globale, ma un’azione simbolica di grande valore ... Leggi su tpi Grecia - Giappone - Bulgaria e Nuova Zelanda : i politici si tagliano lo stipendio nell’emergenza covid (Di mercoledì 15 aprile 2020) Insilo: “Gesto di responsabilitài cittadini” In, il governo ha deciso di tagliare lodeidel 20 percento, a fronte degli sforzi sostenuti dall’intera collettività contro la pandemia del Coronavirus. Il provvedimento è stato deciso in accordo tra i membri del partito di maggioranza, quello liberal-democratico, e la principale forza di opposizione, il partito Democratico-costituzionale. La decurtazione delle buste paghe dei parlamentari avrà la durata di un anno e il provvedimento sarà messo in atto già dal prossimo mese. Iinsieme alla comunità per combattere il Cronavirus Un piccolo gesto in confronto alla crisi che sta attraversando e attraverserà l’economia globale, ma un’azione simbolica di grande valore ...

