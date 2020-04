Il fitness con gli oggetti di casa

Leggi su panorama

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Fabrizio Fasanella - Sportoutdoor24Le palestre e le piscine sono chiuse, non si può andare al parco e gli allenamenti di qualsiasi società sportiva sono sospesi. L'emergenza Coronavirus ha chiaramente stravolto le abitudini di chi ama lo sport, ma esistono diversi modi per fare workout asenza usare attrezzi pensati apposta per il. Tantidi uso comune presenti tra le mura domestiche, infatti, possono risultare utili per mantenersi in forma e tonificare tutti i gruppi muscolari. Una sedia, una bottiglia o una confezione d'acqua, un manico di scopa: inè facilissimo trovare delle soluzioni in grado di sostituire i classici attrezzi delle palestre o dei centri sportivi. Con un po' di fantasia e una buona dose di forza di volontà, dunque, anche in quarantena ci si può prendere cura del proprio corpo e ottenere risultati, in modo ...