Guerra: “Col lanciafiamme si otterrebbero risultati più rapidi ma noi puntiamo sull’educazione” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nella conferenza stampa della Protezione civile, al fianco di Borrelli oggi era presente Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si è espresso sulla riapertura delle attività economiche chiesta dalla Lombardia al Governo. “La Lombardia fa un po’ da battistrada per il Paese. Deve essere cauta e valutare con estrema attenzione il rischio e i protocolli che possono rendere il rischio pari a zero. Deve valutare lo stato di salute dei lavoratori, la classe di età a cui appartengono, che può renderli a rischio, lo stato immunitario, l’esposizione al rischio esterna al posto di lavoro. Andando d’accordo con la parte datoriale per la messa in sicurezza del posto di lavoro e con quella sindacale per l’adeguato comportamento dei singoli lavoratori”. La tempistica dell’Italia ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nella conferenza stampa della Protezione civile, al fianco di Borrelli oggi era presente Ranieri, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si è espresso sulla riapertura delle attività economiche chiesta dalla Lombardia al Governo. “La Lombardia fa un po’ da battistrada per il Paese. Deve essere cauta e valutare con estrema attenzione il rischio e i protocolli che possono rendere il rischio pari a zero. Deve valutare lo stato di salute dei lavoratori, la classe di età a cui appartengono, che può renderli a rischio, lo stato immunitario, l’esposizione al rischio esterna al posto di lavoro. Andando d’accordo con la parte datoriale per la messa in sicurezza del posto di lavoro e con quella sindacale per l’adeguato comportamento dei singoli lavoratori”. La tempistica dell’Italia ...

napolista : Guerra: “Col lanciafiamme si otterrebbero risultati più rapidi ma noi puntiamo sull’educazione” “La Cina ci ha indi… - chattycathy317 : RT @Giacomo_Primo: @RadioSavana @SoniaLaVera Qui a Firenze c'è una vera invasione, di marocchini, algerini, tunisini, egiziani, senegalesi… - Sorreyy : M come macchina da guerra col giubbotto in kevlar - SupposteRette : @Andyesti Questo è in guerra. Col cervello, il suo. - Giacomo_Primo : @RadioSavana @SoniaLaVera Qui a Firenze c'è una vera invasione, di marocchini, algerini, tunisini, egiziani, seneg… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra “Col Coronavirus, la ripresa non sarà un pranzo di gala: si ricominci dal lavoro Corriere della Sera