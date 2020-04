Coronavirus, tornano a crescere i contagi ma cala il numero dei morti (Di mercoledì 15 aprile 2020) Salgono a 21.645 i morti in Italia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore hanno perso la vita altre 578 persone. I casi attualmente positivi sono 105.418, con un aumento di 1.127 unità rispetto a ieri. calano però le persone ricoverate con sintomi (368 in meno rispetto a ieri per un totale di 27.643) e quelle in terapia intensiva (-107 per un totale di 3.079). In isolamento domiciliare si trovano 74.696 persone. I guariti sono in tutto 38.092, di cui 962 nelle ultime 24 ore. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sono 165.155. In tutto, sono stati eseguiti 1.117.404 tamponi. Intanto la ricerca avanza e il Coronavirus si svela ogni giorno un po’ di più. A favorire la diffusione di Sars-CoV-2 potrebbe aver contribuito il fatto che i pazienti possono iniziare a ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - bollettino : in Italia 162.488 contagi ma nuovi casi in calo. Tornano a crescere i morti - 602

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tornano Coronavirus – Tornano a salire i contagi e i decessi in Liguria Liguria Oggi Covid-19 a Manfredonia, “Fare chiarezza su dati del contagio”

Per Manfredonia ci si deve accontentare di una forbice del tutto teorica. “Il problema di fondo, causato dal non sapere – annotano Pellico e Aulisa – è che in questo modo la gente crede di poter ...

Coronavirus, Gravina: “Molto difficile giocare al Nord, possibile un campionato sotto il Rubicone”

Lavoriamo sul come tornare a giocare, non sul quando. Quando l’Italia tornerà a vivere e quando ... il presidente della Figc Gabriele Gravina in un'intervista concessa al quotidiano "La Repubblica" in ...

