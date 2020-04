Coronavirus, “test di massa la chiave per il contenimento”: la lezione dell’Islanda (Di mercoledì 15 aprile 2020) La strategia dei ‘test per tutti’ può funzionare contro la crisi Covid-19? “Mentre fino ad oggi gli sforzi del sistema sanitario pubblico sono stati efficaci nel rallentare la diffusione dell’epidemia, ulteriori azioni, compreso lo screening di massa della popolazione, saranno fondamentali per sostenere un ulteriore impegno a contenere la diffusione del virus“. E’ uno dei suggerimenti che arriva da uno studio islandese pubblicato sul ‘New England Journal of Medicine’ (Nejm), che ha indagato sulla diffusione precoce di Sars-Cov-2 nel Paese nordico. Il lavoro è stato condotto da un team composto da ricercatori di deCODE Genetics, società con sede a Reykjavik e controllata dall’americana Amgen, da operatori del ministero della Salute islandese e dell’ospedale universitario nazionale (Nuhi). Quante ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus e fine del lockdown : “Test sierologici e tamponi per evitare ricadute nella fase 2”

(Di mercoledì 15 aprile 2020) La strategia dei 'test per tutti' può funzionare contro la crisi Covid-19? "Mentre fino ad oggi gli sforzi del sistema sanitario pubblico sono stati efficaci nel rallentare la diffusione dell'epidemia, ulteriori azioni, compreso lo screening didella popolazione, saranno fondamentali per sostenere un ulteriore impegno a contenere la diffusione del virus". E' uno dei suggerimenti che arriva da uno studio islandese pubblicato sul 'New England Journal of Medicine' (Nejm), che ha indagato sulla diffusione precoce di Sars-Cov-2 nel Paese nordico. Il lavoro è stato condotto da un team composto da ricercatori di deCODE Genetics, società con sede a Reykjavik e controllata dall'americana Amgen, da operatori del ministero della Salute islandese e dell'ospedale universitario nazionale (Nuhi). Quante ...

