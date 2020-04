Coronavirus | scoperti nuovi contagi in altre sei Rsa in provincia di Arezzo dopo i morti

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieNei luoghi chiusi, tra persone vulnerabili per età e condizioni di salute, ilincontra condizioni di diffusione particolarmente favorevoli. Le Rsa, Residenze sanitarie per anziani, sono al centro di molte inchieste giudiziarie per non essere state in grado di proteggere il personale e gli ospiti dalo. Dalla Toscana, nellaaretina, arriva la notizia che nuove catene di trasmissione del virus sono state riscontrate insei strutture.il triste bilancio di vittime degli ultimi giorni, in cui sono morte dieci persone della struttura di Bucine e due in quella di Montevarchi, cresce il numero dei tamponi positivi effettuati in diverse Rsa del territorio. La presidente della Casa Pia Fossombroni di, Maria Paola Petruccioli, protesta contro la Regione: «Il ...