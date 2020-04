angelomangiante : #Djokovic aveva già donato un milione di euro poche settimane fa alla sua Serbia. Stavolta l'ingente donazione è p… - stanzaselvaggia : È nato un nuovo mostro nello stretto di Messina. Altro che Scilla e Cariddi. Un mostro di sicuro meno affascinante,… - RaiNews : 'La Germania non può uscire dalla crisi forte e sana a meno che anche i nostri vicini non diventino forti e sani' h… - pleasebbmine : RT @RegioneER: #Coronavirus 21.029 i casi positivi in #EmiliaRomagna (+277). Per la prima volta crescono di PIU' GUARIGIONI: +395. I casi l… - 2006Giuliana : RT @GrassiSimonetta: Coronavirus: chi ha un cane potrebbe ammalarsi meno gravemente. Lo studio italiano - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus meno Coronavirus, meno pressione sugli ospedali ma i morti sono più di 600 Il Tempo Coronavirus, fidanzata nel bagagliaio dell'auto per eludere i controlli: chirurgo veronese nella bufera

VERONA - Medico infila la fidanzata nel bagagliaio dell'auto per eludere i controlli da Coronavirus e portarla alla festa di compleanno del figlio, poi condivide il video sui ...

Coronavirus: i dati di oggi mercoledi’ 15 aprile

In Emilia-Romagna sono 21.029 i casi di positività al Coronavirus, 277 in più rispetto a ieri ... 325 i pazienti in terapia intensiva: tre in meno di ieri. E diminuiscono anche quelli ricoverati negli ...

VERONA - Medico infila la fidanzata nel bagagliaio dell'auto per eludere i controlli da Coronavirus e portarla alla festa di compleanno del figlio, poi condivide il video sui ...In Emilia-Romagna sono 21.029 i casi di positività al Coronavirus, 277 in più rispetto a ieri ... 325 i pazienti in terapia intensiva: tre in meno di ieri. E diminuiscono anche quelli ricoverati negli ...