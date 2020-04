Coronavirus | a Solaro la “spesa a turni” prosegue fino al 3 maggio

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Proseguiràal prossimo 2la “spesa a turni” nei supermercati diIl sindaco Nilde Moretti ha prorogato l’ordinanza sulle restrizioni di accesso ai supermercati della media e grande distribuzione presenti in paese. Verrà utilizzato il sistema del giorno di nascita per regolare gli accessi. I supermercati interessati sono Esselunga, In’s, Md, Dmo, … L'articolo, ala “spesa a turni”al 3proviene da Il Notiziario.

E' salito ad 8 il numero totale dei decessi per coronavirus Covid 19 a Solaro. E' il dato appena comunicato dal sindaco Nilde Moretti, in base al report quotidiano ricevuto da Ats. Per quanto riguarda ...