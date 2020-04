Cassa integrazione anticipata senza spese | gli importi

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di mercoledì 15 aprile 2020) In Toscana i lavoratori dipendenti di aziende in crisi potranno vedersi anticipare dalle banche a tasso e costo zero, se l’impresa non lo potrà fare, laod altri ammortizzatori sociali spettanti: fino a 1400 euro come apertura di credito e in un’unica soluzione per l’emergenza Covid e con un finanziamento al massimo di 6000 euro, in sette mesi e conmensili fino a 900 euro, per lastraordinaria ‘tradizionale’. L’accordo vale per Cigo e il Fis, ma anche per la Cig in deroga e la Cisoa, che è lasalariale per gli operai del settore agricolo. In questo modo, in attesa che l’Inps eroghi il sostegno al reddito, i lavoratori oggi a casa o in(magari parziale) per l’emergenza sanitaria in atto potranno contare su un’entrata mensile ...