Berlusconi a Dimartedì che vuole «aiutare Conti a non commettere errori» e saluta Bersani (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nella puntata di ieri sera di Dimartedì Floris si è detto contento di ricevere una chiamata di Silvio Berlusconi. Durante l’intervista, nella quale il padrone di casa ha fatto una serie di domande a Berlusconi su quanto accade nella gestione del coronavirus e sul Mes, ci sono stati almeno un paio di momento esilaranti che hanno riscosso particolare successo in rete. LEGGI ANCHE >>> Berlusconi sulla Lombardia: «Aver evitato il collasso delle strutture sanitarie è stato già un successo» Berlusconi che vuole aiutare Conti “Dobbiamo aiutare Conti”. E la fædüciä sale alle stelle #dimartedì pic.twitter.com/Tm65veZhaW — Gisella Ruccia (@gisellaruccia) April 14, 2020 Considerato il tono di voce e il calibro dell’affermazione sembra assurdo che il nome sia sbagliato, eppure è ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nella puntata di ieri sera di Dimartedì Floris si è detto contento di ricevere una chiamata di Silvio. Durante l’intervista, nella quale il padrone di casa ha fatto una serie di domande asu quanto accade nella gestione del coronavirus e sul Mes, ci sono stati almeno un paio di momento esilaranti che hanno riscosso particolare successo in rete. LEGGI ANCHE >>>sulla Lombardia: «Aver evitato il collasso delle strutture sanitarie è stato già un successo»che“Dobbiamo”. E la fædüciä sale alle stelle #dimartedì pic.twitter.com/Tm65veZhaW — Gisella Ruccia (@gisellaruccia) April 14, 2020 Considerato il tono di voce e il calibro dell’affermazione sembra assurdo che il nome sia sbagliato, eppure è ...

pietroraffa : #Floris:'Arriva la telefonata di Silvio Berlusconi, una telefonata gradita che accettiamo volentieri'. 10 anni fa… - La7tv : #dimartedi Silvio Berlusconi a Giovanni Floris: 'Per favore mi saluti Bersani. Mi ricordo sempre quando dopo l'atte… - berlusconi : Questa sera rilascerò un'intervista a Giovanni Floris per DiMartedì su @La7. Vi aspetto! #dimartedi - GiuseppeNanni57 : RT @MantiniRita: Mi dicono che Salvin1 e Melons hanno fatto sembrare Berlusconi uno statista. Che dire? Capolavoro! Buongiorno a tutti. #Di… - rafelez : RT @nonleggerlo: #Berlusconi: 'Mi saluti tanto #Bersani, dopo l'attentato che subii in piazza Duomo a Milano, venne in ospedale e rimase co… -