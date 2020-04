Aula a Raggi: subito revisione Pmo, protezione per Dehors (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma – L’Assemblea capitolina, riunita in videoconferenza, ha approvato con 29 voti favorevoli, 1 contrario e 7 astenuti una mozione a prima firma del capogruppo del M5S, Giuliano Pacetti, e del presidente della commissione Commercio, Andrea Coia (M5S), che impegna la sindaca di Roma, Virginia Raggi e la sua Giunta ad attivarsi per il riesame in tempi brevi dei Pmo (Piani di massima occupabilita’) e il ripristino delle occupazioni di suolo pubblico che non erano in contrasto con il pubblico interesse; a prevedere idonee protezioni da integrare con gli arredi previsti dalla normativa; a supportare la commissione Commercio nella modifica dei regolamenti di competenza e dare impulso al settore attraverso una task force dedicata; ad attivarsi per il pronto esame e valutazione dei progetti di riqualificazione che includano anche la rivisitazione delle occupazioni di suolo ... Leggi su romadailynews Aula - venerdì Raggi farà relazione su emergenza

Raggi : bene Aula su riapertura ospedali storici

Ultime Notizie dalla rete : Aula Raggi Aula a Raggi: subito revisione Pmo, protezione per Dehors RomaDailyNews Aula chiede istituzione cabina regia e numero verde antiusura

Roma – L’Assemblea capitolina, riunita in videoconferenza, ha approvato all’unanimita’ una mozione a prima firma del presidente dell’Aula, Marcello De Vito e poi sottoscritta da consiglieri di ...

Marconi, i cantieri nell’ex Città del Gusto restano fermi: il Campidoglio pronto a chiedere i danni

La vicenda “Il 12 maggio sarà fissata la prima udienza” ha ricordato la consigliera capitolina Simona Donati nel presentare una mozione ai colleghi dell’Aula Giulio Cesare. All’Assemblea Capitolina ..

