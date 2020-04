25 Aprile, il flashmob dell’Anpi: “Cantiamo Bella ciao dai balconi. C’è bisogno di speranza e coraggio” (Di mercoledì 15 aprile 2020) 25 Aprile, il flashmob dell’Anpi: “Cantiamo Bella ciao dai balconi. C’è bisogno di speranza e coraggio” L’Anpi, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, ha lanciato sul suo sito un flashmob in occasione del 25 Aprile: #Bellaciaoinognicasa alle ore 15. Una manifestazione virtuale in occasione dell’anniversario della Liberazione che, invece delle piazze, quest’anno deserte a causa dell’emergenza Coronavirus, riempirà finestre e balconi con il canto della Resistenza famoso in tutto il mondo: “Bella ciao”. Numerose le associazioni, sindacati e movimenti che hanno risposto all’appello dell’Anpi. “L’Italia ha bisogno, oggi più che mai, di speranza, di unità, di radici che sappiano offrire la forza e la tenacia per poter scorgere un orizzonte di liberazione. Arrivano ... Leggi su tpi Flashmob sui balconi - il calendario degli appuntamenti fino al 7 aprile (Di mercoledì 15 aprile 2020) 25, ildell’Anpi: “Cantiamodai. C’èdi speranza e coraggio” L’Anpi, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, ha lanciato sul suo sito unin occasione del 25: #inognicasa alle ore 15. Una manifestazione virtuale in occasione dell’anniversario della Liberazione che, invece delle piazze, quest’anno deserte a causa dell’emergenza Coronavirus, riempirà finestre econ il canto della Resistenza famoso in tutto il mondo: “”. Numerose le associazioni, sindacati e movimenti che hanno risposto all’appello dell’Anpi. “L’Italia ha, oggi più che mai, di speranza, di unità, di radici che sappiano offrire la forza e la tenacia per poter scorgere un orizzonte di liberazione. Arrivano ...

