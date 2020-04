Zero nuovi contagiati in Basilicata: è la prima volta (Di martedì 14 aprile 2020) Nessun nuovo caso di covid-19 è stato registrato nella giornata di ieri, lunedì 13 aprile, in Basilicata. Si tratta della prima volta da quando è iniziata la pandemia di coronavirus. A farlo sapere è la task force della Regione. Secondo i loro dati, tutti i 214 tamponi effettuati hanno dato esito negativo: i casi di positività rimangono fermi a 265. I deceduti sono 19, 35 i guariti. Per quanto riguarda i tamponi, dall’inizio della pandemia sono stati effettuati 4759 test. Di questi, 4438 sono risultati negativi. In totale, sono 74 le persone ancora ricoverate nelle strutture ospedaliere della regione a causa dei sintomi del covid-19La possibilità di riaprire da oggi librerie e negozi di articoli per bambini è stata accolta in Basilicata con sollievo - come un segnale che l’emergenza sanitaria si avvia verso la fase due - ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - in Spagna superate le 18mila vittime. Negli Usa Trump frena sulle riaperture in ordine sparso. In Cina zero morti in un giorno - 86 nuovi casi importati

Nessun nuovo caso di covid-19 è stato registrato nella giornata di ieri, lunedì 13 aprile, in Basilicata. Si tratta della prima volta da quando è iniziata la pandemia di coronavirus. A farlo sapere è la task force della Regione. Secondo i loro dati, tutti i 214 tamponi effettuati hanno dato esito negativo: i casi di positività rimangono fermi a 265. I deceduti sono 19, 35 i guariti. Per quanto riguarda i tamponi, dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 4759 test. Di questi, 4438 sono risultati negativi. In totale, sono 74 le persone ancora ricoverate nelle strutture ospedaliere della regione a causa dei sintomi del covid-19La possibilità di riaprire da oggi librerie e negozi di articoli per bambini è stata accolta in Basilicata con sollievo - come un segnale che l'emergenza sanitaria si avvia verso la fase due -

Coronavirus, in Basilicata per la prima volta zero contagi

Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Basilicata non si registrano nuovi contagi da coronavirus. Infatti, gli ultimi 214 tamponi eseguiti in Regione hanno dati tutti esito negati ...

