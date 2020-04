Uomini e Donne | Giovanna Abate pronta a tornare in onda | “Non ci siamo persi d’animo Non

Leggi su tvsoap

(Di martedì 14 aprile 2020) Dal prossimo lunedì 20 aprile, su Canale 5 tornerà finalmente; com’è già stato chiarito dalla produzione, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà inin una veste completamente rinnovata per far fronte a tutte le norme vigenti dovute all’epidemia di Coronavirus che sta colpendo l’Italia e tutto il resto del mondo.Leggi anche: UNA VITA: anticipazioni puntata di mercoledì 15 aprile 2020Nonostante questo, le riprese del programma sono già cominciate, come dichiarato dalla tronistain un video apparso sui social…, news: le parole diIl 20 aprile arriva e finalmente ci potete rivedere. Posricominciare l’avventura. Non cid’animo, anzi io sono agitatissima, stra-emozionata e non so cosa mi aspetta. L’ho sentito ...