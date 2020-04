Ultime Notizie Roma del 14-04-2020 ore 09:10 (Di martedì 14 aprile 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il capo della protezione civile Angelo Borrelli comunica gli ultimi dati sulle epidemie nel corso del punto stampa giornaliero biglieri ne sentiamo un piccolo estratto 3616 con un incremento di 1360 pazienti in più rispetto a ieri prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere circa una settimana fa ad oggi i pazienti in terapia intensiva sono 3260 83 in meno rispetto a ieri mentre i ricoverati con 28023 con un incremento di 176 Rispetto a ieri la maggior parte delle persone positive sono in zona menosenza sintomi o con sintomi lievi e sono pari a 72333 il 70% del totale Purtroppo oggi abbiamo un numero deceduti di 576 persone il totale dei guariti invece sale a 35425 con un incremento di 224 in più rispetto a ieri il ministro per gli affari regionali ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Giulio Gallera : “Spostate duemila persone dagli ospedali”

I mercati europei ripartono dopo il lungo ponte per le festività pasquali in rialzo. Nei primi minuti di scambi scatta il Dax che guadagna oltre l'1,6%, mentre il Cac40 e il Ftse 100 avanzano ...

Coronavirus, diretta: Usa, 1.509 morti in 24 ore, a New York oltre 10.000 vittime

Giappone: 311 nuovi casi, 8.357 in totale. Sono 311 i nuovi casi di coronavirus che si sono registrati in Giappone nelle ultime 24 ore e sette le persone che hanno perso la vita. Lo ha detto il ...

