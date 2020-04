Troppa gente in giro? Almeno non venite a dirci che è colpa nostra (Di martedì 14 aprile 2020) Troppa gente in giro? Almeno non venite a dirci che è colpa nostra Va bene tutto, va bene la crisi, vanno bene le incertezze, va bene la cautela, va bene lo studio che serve per capire e per programmare, però Almeno abbiate la decenza di non venirci a dire che tutto questo è colpa nostra. Davvero, no. Ieri l’assessore Gallera – assessore in una Lombardia che è sommersa dai morti e dalle storie dolorosissime di chi si è ritrovato in casa senza tampone e completamente abbandonato, affidando la propria salute e la propria sopravvivenza al destino – ha detto nella sua quotidiana conferenza stampa che i numeri del contagio non scendono perché “la gente si muove ancora troppo”, con una frase da papà che sculaccia i figli discoli piuttosto che da politico classe dirigente che si assume le sue ... Leggi su tpi Lombardia - l'assessore al Welfare : "Dati non soddisfacenti - ancora troppa gente in giro"

Coronavirus : Gallera - 'troppa gente in giro - provincia Milano +481 casi' (2)

Coronavirus : Gallera - ‘troppa gente in giro - provincia Milano +481 casi’ (2) (Di martedì 14 aprile 2020)innonche èVa bene tutto, va bene la crisi, vanno bene le incertezze, va bene la cautela, va bene lo studio che serve per capire e per programmare, peròabbiate la decenza di non venirci a dire che tutto questo è. Davvero, no. Ieri l’assessore Gallera – assessore in una Lombardia che è sommersa dai morti e dalle storie dolorosissime di chi si è ritrovato in casa senza tampone e completamente abbandonato, affidando la propria salute e la propria sopravvivenza al destino – ha detto nella sua quotidiana conferenza stampa che i numeri del contagio non scendono perché “lasi muove ancora troppo”, con una frase da papà che sculaccia i figli discoli piuttosto che da politico classe diriche si assume le sue ...

marcocappato : Si fa prima a dire 'c'è troppa gente in giro' che a mettere in sicurezza il sistema sanitario. Infatti: la prima c… - FBiasin : Il Tg1 ha appena parlato di 'sanzioni cresciute del 20% nel fine settimana'. C'è troppa gente che continua a viver… - emenietti : “troppa gente in giro” come continuano a sostenere alcuni esponenti della regione lombardia, invece di assumersi le… - Luna56831547 : @staff_M_Fedriga Purtroppo c'è troppa gente in giro dopo riduzione restrizioni!!!! Non vorrei ci fosse un increment… - cinzia_pietro : RT @marcocappato: Si fa prima a dire 'c'è troppa gente in giro' che a mettere in sicurezza il sistema sanitario. Infatti: la prima cosa è… -