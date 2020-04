Torre Maura, migranti in quarantena: fateci uscire (Di martedì 14 aprile 2020) Roma – Chiedono di uscire, i circa 130 ospiti della struttura di accoglienza per migranti in via dei Codirossoni, nella zona di Torre Maura, a Roma, dove poco fa alcuni di loro, quasi tutti di origini nordafricane, hanno tentato di uscire forzando la cintura di sicurezza delle forze dell’ordine. Il tentativo e’ stato respinto ed e’ sfociato in alcune proteste da parte degli ospiti che hanno rotto vetri e acceso alcuni fuochi. Tutti gli ospiti della struttura sono in quarantena dopo che tra di loro sono stati riscontrati 4 casi di positivita’ al coronavirus. Secondo quanto si apprende la quarantena terminera’ il 24 di aprile. La zona e’ presidiata dalle forze dell’ordine. L'articolo Torre Maura, migranti in quarantena: fateci uscire proviene da RomaDailyNews. Leggi su romadailynews Torre Maura - disordini in centro accoglienza : un ferito

